Nintendo amplia la lista dei suoi franchise più importanti, dando un riconoscimento a nomi storici

I franchise più importanti secondo Nintendo

Tramite una segnalazione su famiboard, poi rimbalzata su ResetEra, viene indicato come di norma in precedenza Nintendo segnalasse come franchise principali cinque IP: Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Splatoon e Pikmin.

Ora, però, viene segnalato che c'è un nuovo banner sul sito di Nintendo of America che aggiunge a quelli citati altri due titoli: Metroid e Kirby.

Se invece si scava più a fondo, si trova anche una lista dei personaggi più importanti secondo Nintendo e vengono citati i seguenti videogiochi:

Super Mario

Splatoon

Kirby

The Legend of Zelda

Pikmin

Animal Crossing

Pokémon

Metroid

Donkey Kong

Fire Emblem

La mancanza di Pokémon nella prima lista non è sorprendente, visto che non è tecnicamente una IP interna a Nintendo e quindi è comprensibile che non la categorizzi come uno dei suoi franchise, pur dandogli spazio nella suddetta sezione dei personaggi.

In generale, in ogni caso, non è cosa da poco che giochi come Metroid e Kirby vengano messi a fianco degli altri nomi. Nell'ultima generazione entrambi hanno dimostrato che vi è ancora molto spazio per loro, grazie a giochi di qualità che hanno ottenuto validi risultati commerciali.

Vedremo se oggi ci sarà qualche annuncio dedicato. Ricordiamo infatti il nuovo Nintendo Direct arriva tra poche ore!