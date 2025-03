Un Nintendo Direct potrebbe svolgersi questa settimana poco prima di quello su Nintendo Switch 2, secondo voci

Come sappiamo ormai da tempo, per il 2 aprile è fissato il Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2 : con un evento di tale portata a distanza di una settimana, sembra molto difficile che la compagnia abbia intenzione di piazzare un'altra presentazione nei prossimi giorni proprio a brevissima distanza dall'altra.

Due presentazioni vicinissime?

Secondo queste segnalazioni, il Nintendo Direct di questa settimana dovrebbe concentrarsi sui giochi per l'attuale Nintendo Switch. Considerando la vicinanza con l'altro evento di dimensioni maggiori, viene da pensare questo possa configurarsi come un Partner Direct o Indie World, ma non è detto.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

È strano pensare che Nintendo abbia optato per due presentazioni così vicine tra loro, ma a questo punto non resta che attendere le prossime ore per vedere se davvero un altro Nintendo Direct sia previsto in questa settimana, come in effetti era emerso anche da altre voci di corridoio precedenti.

Nel caso, il Direct previsto per questa settimana sarebbe incentrato sui giochi in arrivo sull'attuale Nintendo Switch, che coinvolgerebbero comunque anche la nuova piattaforma in virtù della presunta compatibilità estesa.