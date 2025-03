L'annuncio del nuovo Tomodachi Life è piaciuto più del reveal di Nintendo Switch 2 in Giappone

In Giappone il post con l'annuncio di Tomodachi Life: Una Vita da Sogno è stato più apprezzato del reveal di Nintendo Switch 2: su X il primo ha ricevuto oltre 400.000 like, mentre il secondo si è fermato a quota 385.000.

Sebbene limitato a un'unica piattaforma social, si tratta di un avvenimento significativo per l'utenza nipponica, che ha amato alla follia l'originale Tomodachi Life ed è assolutamente entusiasta del ritorno della serie, con un nuovo episodio in uscita nel corso del prossimo anno.

A segnalare l'accaduto è stato "Necro" Felipe, un collaboratore di Universo Nintendo che ha sottolineato come il franchise di Tomodachi Life sia stato accolto in maniera relativamente tiepida in occidente, ma al contrario abbia riscosso un incredibile successo in Giappone.

Immaginiamo dunque che anche Tomodachi Life: Una Vita da Sogno farà molto bene in patria, sfruttando in particolare l'ampissima base installata di Nintendo Switch. Del resto il primo episodio ha venduto 6,72 milioni di copie su Nintendo 3DS, di cui 4 milioni solo in Giappone.