La classifica del Nintendo eShop vede Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ancora primo

Disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 20 marzo, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition non si limita a migliorare la grafica rispetto all'originale per Wii U, bensì introduce contenuti inediti come il Capitolo 13: una vera e propria chicca per i numerosi fan della serie.

La classifica digitale

Per quanto concerne la classifica dedicata ai giochi disponibili esclusivamente in formato digitale, le differenze rispetto alla top 10 della settimana scorsa sono invece ben poche, con il blockbuster Stardew Valley in prima posizione.

Stardew Valley Hello Kitty Island Adventure SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off Among Us Hole io Wavetale Supermarket Owner Simulator: Business Hollow Knight Final Fantasy 7 Hello Kitty and Friends Happiness Parade

In questo caso completano la top 5 il fenomeno Hello Kitty Island Adventure, SpongeBob SquarePants: Krusty Cook-Off, Among Us e Hole io.