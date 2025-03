Abbiamo provato Shadow of the Road, che mescola storia, magia e steampunk

Probabilmente non saremmo qui a parlare di Shadow of the Road se Owlcat Games, cui dobbiamo giochi di ruolo del calibro di Pathfinder: Wrath of the Righteous e il più recente Warhammer 40.000: Rogue Trader , non fosse intervenuta per salvarlo. Il progetto di Another Angle Games è stato nell'oblio per anni, a causa di grossi problemi produttivi , ma ora sembra essere in dirittura di arrivo, tanto che abbiamo avuto modo di provare una demo in versione alpha che ci ha permesso di giocare per qualche ora con questo gioco di ruolo con combattimenti tattici a turni , ambientato in una versione alternativa del Giappone feudale.

Akira e Satoru sono due samurai costretti a fuggire dal campo di battaglia e marchiati come ronin, dei reietti senza onore la cui condizione si rifletterà in molti dei dialoghi che si terranno con gli altri personaggi, che non mancheranno di esprimere disprezzo nei loro confronti. I due saranno chiamati a compiere una missione, scortare un ragazzo misterioso, figlio di un nobile burbero, fino alla corte dell'imperatore. Sulla strada dovranno scegliere cosa essere, ossia se farsi forza del loro status, comportandosi di conseguenza, o se provare a redimersi. Molte delle loro decisioni avverranno tramite dei dialoghi a scelta multipla , in cui ogni frase selezionata è sostanzialmente un modo per abbracciare l'una o l'altra filosofia.

Siamo in un'epoca oscura, in cui folklore e storia si mescolano. Nel mondo fluttuante convivono umani, yokai, magia e tecnologie steampunk. Come spesso accade, conservatori e progressisti si sono dichiarati guerra , con l'imperatore Mutsuhito che vorrebbe aprire di più il Giappone al mondo esterno, accogliendone le tecnologie, e un gruppo di nobili che proprio non vuole saperne di rinunciare alle tradizioni.

Struttura di gioco

In termini di struttura di gioco, Shadow of the Road è davvero molto semplice. È diviso in due sezioni distinte: una esplorativa, in cui si gira per la mappa tramite un classico sistema punta e clicca, si raccolgono oggetti e si partecipa agli eventi presenti (ad esempio la scoperta di un cadavere può portare all'avvio di una quest), che spesso fanno progredire le scelte morali dei personaggi; e una di combattimento, in cui si affrontano gli avversari, siano essi samurai, ninja, criminali o chi per loro, usando le abilità a disposizione.

Esplorare è essenziale in Shadow of the Road per ottenere dei vantaggi

Interessante il fatto che non ci sono punti esperienza, con la progressione che funziona in modo completamente diverso dai giochi di ruolo classici. I punti abilità si ottengono infatti completando missioni o raggiungendo dei momenti specifici della storia. In questo modo non solo si è invogliati a esplorare il più possibile, ma si evita anche di rimpiangere la mancanza di grinding selvaggio.

Comunque sia, nella demo abbiamo potuto usare punti solo per sbloccare e potenziare abilità, mentre non abbiamo avuto accesso alla crescita delle caratteristiche: Corpo, Mente e Spirito. Del resto la demo non è lunghissima, quindi non sarebbe stato comunque possibile trarre chissà quali considerazioni in merito.