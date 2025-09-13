Squadron 42 potrebbe non farcela a uscire nel 2026, salterà il CitizenCon Direct

Il content director Jared Huckaby ha dichiarato che Squadron 42 potrebbe non farcela a uscire nel 2026 e che il gioco salterà il CitizenCon Direct: parole che hanno destato grande preoccupazione fra i numerosi appassionati di Star Citizen.

"Non ci sarà alcuna presenza di Squadron 42 al CitizenCon Direct di quest'anno", ha detto Huckaby. "Il team di sviluppo è totalmente concentrato sul lavoro. Abbiamo tracciato una linea nella sabbia quando abbiamo detto 2026, ma non so se ce la faremo."

"So solo che faremo tutto il possibile per riuscirci, e parte di questo significa non dedicare tempo alle distrazioni della CitizenCon. È il motivo per cui non stiamo organizzando un grande evento quest'anno, puntando su qualcosa di più piccolo."

"Anche quando facevamo la CitizenCon digitale, si trattava comunque di eventi da sei, otto, dieci ore. Questo non sarà una CitizenCon, bensì un CitizenCon Direct: un evento molto più piccolo, focalizzato sul lavoro del team di Star Citizen e sui piani per il prossimo anno di sviluppo."