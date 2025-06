Il Nintendo Live 2025 a Tokyo è confermato, e ospiterà anche il torneo Mario Kart World Invitational

Un singolo messaggio ha di fatto confermato due novità in arrivo quest'anno da parte della casa di Kyoto: il Nintendo Live 2025 Tokyo si terrà quest'anno, facendo dunque tornare l'evento dal vivo che era stato cancellato l'anno scorso, e ospiterà anche il torneo ufficiale Mario Kart World Invitational 2025.

Come riferito nel messaggio visibile qui sotto, Mario Kart World sarà dunque protagonista di un torneo internazionale ufficiale tra i massimi rappresentanti del gioco competitivo in questione, che si sfideranno nel corso del Nintendo Live 2025 all'interno dell'Invitational, in attesa di ulteriori dettagli.

A quanto pare, Mario Kart World è già lanciato nell'ambito della competizione di alto livello, sebbene siano ancora da capire precisamente le regole di accesso e selezione per entrare a far parte di questo esclusivo torneo su Nintendo Switch 2.