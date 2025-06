Huawei ammette di essere indietro nella produzione di Chip, in arrivo grossi investimenti

Huawei torna a far parlare di sé e lo fa, questa volta, con una dichiarazione rilasciata direttamente dal capo e fondatore dell'azienda, Ren Zhengfei. In una recente intervista rilasciata a "People's Daily", lo stesso Zhengfei ha affrontato il tema del confronto e del rapporto con le aziende americane nell'ambito della produzione di chip, ammettendo l'esistenza e la consapevolezza di un divario non indifferente. Allo stesso tempo, però, sempre Ren Zhengefi ha anche tentato di rassicurare gli utenti del brand, gli affezionati e un po' tutta la macchina lavorativa di Huawei, affermando che l'intento è quello di colmare questo gap avviando una serie di investimenti che vadano proprio in questa direzione.

Dalla ricerca teorica alla pratica Durante l'intervista sopracitata, un particolare focus è stato dedicato al valore della ricerca teorica. Le politiche dell'azienda mettono in primo piano proprio il valore della teoria e dello studio prima della costruzione e produzione dei singoli chip. Infatti, parte degli investimenti sarà rivolta proprio al potenziamento della ricerca teorica per poi passare all'azione pratica. Ren Zenghfei Inoltre, Zhengfei, ha anche affermato che l'azienda è ben consapevole del divario con gli Stati Uniti ma ugualmente non preoccupata per l'intera vicenda che li vede indietro, rispetto ad altri brand e altre aziende. L'azienda si sta concentrando sullo sfruttamento del calcolo distributivo per cercare di far cooperare più chip per ottenere più potenza.