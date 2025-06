La patch 1.3.0 di Clair Obscur: Expedition 33 è disponibile e rende più facile la modalità storia

Sandfall Interactive ha pubblicato l'aggiornamento 1.3.0 di Clair Obscur: Expedition 33 , modificando alcuni equilibri di gioco. In particolare, ha reso più facile la modalità Storia , già di suo molto accessibile. Inoltre, ha dato ai giocatori la possibilità di imporre dei limiti ai danni fattibili dall'Atto 3 in poi, ossia l'end game, moltiplicando al contempo la salute dei nemici. C'è anche altro, tra bug risolti e nuove impostazioni.

Simon e più Simon

Attenzione, perchè stiamo per dare una piccola anticipazione su Clair Obscur: Expedition 33, riguardante un boss. Se non volete averne, andate oltre (e non leggete la nota di rilascio).

Un'altra delle novità introdotte dalla patch è la possibilità di scontrarsi più volte con Simon, anche dopo averlo sconfitto. Per chi non lo conoscesse, si tratta del boss più potente del gioco.

Ora non resta che leggere la nota di rilascio completa della patch 1.3.0 di Clair Obscur: Expedition 33: