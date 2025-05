Amazon Music potrebbe aiutare i nuovi artisti con una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale

Amazon Music sta testando una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale, pensata per offrire una conoscenza più approfondita degli artisti . Attraverso la sezione "Esplora", infatti, gli utenti potranno scoprire una serie di informazioni essenziali su un determinato cantante, ma anche diversi suggerimenti utili. Molto interessante anche l'aggiunta di un generatore di playlist in grado di offrire un'esperienza ancora più coinvolgente e dinamica. Tuttavia, si tratta di funzioni riservate agli utenti di Amazon Music Unlimited. Scopriamo come funzionerà.

L'utilizzo di questa funzionalità, attualmente in fase di test, è piuttosto semplice e intuitivo. Gli utenti dovranno dapprima cercare un artista attraverso il pulsante "Trova", situato nella parte inferiore dello schermo. Fatto ciò, in alto a sinistra comparirà il nuovo sistema di ricerca "Explore".

Playlist generate dall’intelligenza artificiale

Questa nuova funzionalità accoglierà anche Maestro, generatore di playlist AI annunciato lo scorso anno basato sull'inserimento di un input sotto forma di testo (idea o emozione) o di emoji. In questo modo verrà creata un'intera playlist caratterizzata da brani perfetti per l'utente, come ha già fatto Spotify con l'AI DJ.

Questa nuova strategia permetterà ai fan di conoscere meglio gli innumerevoli artisti del panorama musicale, nonché di realizzare diverse playlist e scoprire quindi nuovi brani. Per utilizzare Amazon Music Explore, però, è necessario un abbonamento a Music Unlimited, attualmente disponibile a 10,99 euro al mese, ma potete provarlo gratuitamente per 30 giorni. Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma alcuni abbonati negli Stati Uniti possono già usufruire di una versione beta su dispositivi iOS. Chiaramente, essendo una feature ancora incompleta, è presente un numero limitato di artisti (10.000) tra cui BLACKPINK, Bad Bunny, Cardi B e altri ancora.