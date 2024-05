Mortal Kombat 1 presenta Patriota con un nuovo trailer del gameplay

Disponibile dal 4 giugno in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack e dall'11 giugno per tutti, Patriota è stato mostrato con un trailer del gameplay che mette in evidenza le abilità dell'ultimo, potentissimo personaggio scaricabile di Mortal Kombat 1.

I fan della serie televisiva The Boys conoscono molto bene il malvagio metaumano interpretato da Antony Starr, una sorta di Superman psicopatico che non mancherà di esprimere tutta la propria crudeltà anche nel picchiaduro a incontri di NetherRealm Studios.

Lo vediamo appunto nel trailer, in cui Patriota sfoggia un repertorio di mosse devastanti e combatte a mezz'aria, centrando l'avversario con la sua vista termica e infliggendogli le sue dolorosissime Fatality.