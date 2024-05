Dragon Ball: Sparking! Zero mostrerà un nuovo trailer dei personaggi: ecco quando

Non ci sono ulteriori dettagli, al di là di "prepararsi" all'importante evento in cui gli sviluppatori del gioco presenteranno ulteriori combattenti presenti nel roster, dopo quelli già rivelati finora e mostrati in azione.

Nuovi personaggi!

Dopo la lista dei personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero rivelati con l'ultimo trailer, pubblicato ad aprile, si va delineando con maggiore precisione il roster del tie-in, che come sappiamo includerà ben oltre 164 combattenti.

Si tratta di un numero superiore rispetto a quello del classico Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, che ne includeva 162, e che chiaramente andrà ad attingere anche alle serie che in questi anni hanno rilanciato la popolarità dell'opera del compianto Akira Toriyama.

Resta la grande curiosità di scoprire chi vedremo in azione nel nuovo trailer, ma per fortuna l'attesa non sarà lunga: come abbiamo scritto in apertura, tutto quello che dovete fare è tornare qui entro le 17.00 di domani, 30 maggio.