Possibili concept art di The Elder Scrolls 6 potrebbero aver svelato l'ambientazione del gioco

Il team non ha dichiarato nulla al riguardo, ma come riferito nel subReddit dedicato al gioco, l'account di quello che sembra essere un concept artist di Bethesda al lavoro su The Elder Scrolls 6 sta pubblicando, da tempo, varie immagini che sembrano proprio richiamare le caratteristiche di Hammerfell.

Diversi giocatori stanno indagando da anni sulla possibile ambientazione di The Elder Scrolls 6 , e alcuni indizi sembrano confermare la teoria che va per la maggiore, ovvero che il nuovo capitolo della serie Bethesda sia ambientato ad Hammerfell .

Un misterioso account con post molto specifici

Le immagini pubblicate dall'account in questione non sono mai direttamente riferite a The Elder Scrolls 6, dunque il collegamento viene fatto su supposizioni degli utenti, ma se è vero che il possessore dell'account è effettivamente un concept artist di Bethesda, la questione potrebbe avere un senso logico. Le foto pubblicate riguardano abiti, armi e ornamenti appartenenti a tradizioni medio orientali, asiatiche e africane.



L'idea è che questi elementi possano servire come modelli e basi per la creazione di elementi di The Elder Scrolls 6, o come oggetti di studio per la costruzione del mondo di gioco, che potrebbe avere influssi della tradizione medio orientale, africana e asiatica. Da notare che l'account ha pubblicato anche immagini di ambientazioni marine, cosa che rimarrebbe in linea con l'ambientazione, visto che la regione in questione è caratterizzata anche da una costa particolarmente ricca.

Un misto che effettivamente potrebbe avere a che fare con Hammerfell, ma ovviamente si tratta sempre di supposizione. L'account social in questione è stato peraltro chiuso al pubblico, e il fatto che questo sia accaduto dopo l'emersione di queste discussioni non ha fatto altro che aumentare i sospetti sulla veridicità della questione, ma restiamo in attesa di eventuali informazioni da parte di Bethesda.

Per ora, sappiamo solo che The Elder Scrolls 6 è il gioco su cui Bethesda si sta concentrando maggiormente al momento, ovvero la prossima grande uscita prevista per il team, ma ci vorranno forse ancora anni prima del suo arrivo sul mercato. Nel frattempo, il primo trailer di annuncio del gioco ha già compiuto 6 anni.