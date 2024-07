Unknown 9: Awakening si mostra con un nuovo video di gameplay commentato dagli sviluppatori

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Unknown 9: Awakening che include otto minuti di sequenze in-game commentate per l'occasione dal creative director del gioco, Christophe Rossignol.

Nel filmato vediamo la protagonista dell'avventura, interpretata da Anya Chalotra, addentrarsi di nascosto all'interno di un insediamento nemico e utilizzare i suoi poteri per visualizzare la posizione dei nemici, prima di prenderli eventualmente alla sprovvista e far partire spettacolari combattimenti.

C'è sicuramente tanto Assassin's Creed in questi momenti di Unknown 9: Awakening, ma il sistema di combattimento fa leva anche e soprattutto sulle abilità speciali del nostro personaggio, che può ad esempio controllare per alcuni istanti i propri avversari.

Questa capacità consente di creare situazioni entusiasmanti e frenetiche, in cui mettiamo i nostri nemici gli uni contro gli altri in una sorta di bullet time per poi tornare nel nostro corpo ed eseguire manovre devastanti per completare il lavoro.