Schermo Nano Trasparente da 100 pollici: una svolta tecnologica low-cost sviluppata in Corea

I ricercatori del KIMM hanno annunciato un nuovo metodo per creare schermi trasparenti di grandi dimensioni a basso costo. Il risultato di questa ricerca è il Nano Transparent Screen (NTS), uno schermo da 100 pollici realizzato con un film sottile come un capello umano che sfrutta nanoparticelle di biossido di titanio (TiO₂). Queste particelle, stando ai ricercatori, dovrebbe garantire durata e qualità ottica.

Le nanoparticelle di TiO₂, distribuite uniformemente nel film, assicurano immagini chiare anche se viste da un ampio angolo di 170 gradi. La trasparenza dello schermo può essere regolata in base all'ambiente circostante, offrendo il massimo dettaglio quando è più opaco. Inoltre, l'NTS è altamente riflettente alla luce direzionale, producendo immagini nitide se illuminato da un proiettore potente.

Un'immagine dello schermo trasparente fornita dal KIMM

In collaborazione con l'azienda privata Meta2People, il KIMM ha commercializzato questo schermo innovativo. L'NTS viene prodotto attraverso un processo roll-to-roll, in cui il film viene trattato con nanoparticelle di TiO₂. Questo processo è non solo economico, ma anche adattabile alle condizioni di produzione esistenti, consentendo di produrre lo schermo a un decimo del costo dei tradizionali schermi OLED trasparenti.

La versatilità dell'NTS si estende anche alle sue applicazioni: grazie alla sua resistenza alle temperature estreme, può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Può essere integrato in vari prodotti come display trasparenti in ambienti commerciali, finestre intelligenti per edifici e display promozionali.

Il ricercatore principale Jun-Ho Jeong ha sottolineato l'innovativa fusione di nanomateriali e nanotecnologie di produzione con le tecnologie IT esistenti nella creazione dell'NTS. L'obiettivo del team KIMM è ora quello di migliorare ulteriormente la qualità degli NTS e promuoverne l'adozione su larga scala.

E voi che cosa ne pensate di questa nuova tecnologia per i display? Quali applicazioni vi immaginate per gli schermi trasparenti? Condividete le vostre opinioni e idee nei commenti!