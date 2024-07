Il trailer finale di Deadpool & Wolverine rivela un clamoroso ritorno

Si tratta di un personaggio decisamente caro ai tantissimi fan del mutante interpretato da Hugh Jackman, che peraltro sembrava proprio non dovesse far parte della pellicola; e invece eccolo lì, proprio negli istanti conclusivi del video.

L'ennesimo cameo inaspettato

Dopo la grossa sorpresa del precedente trailer di Deadpool & Wolverine, ecco insomma un altro colpo clamoroso, dritto nei sentimenti, da parte del film che segnerà l'ingresso del mercenario chiacchierone nel Marvel Cinematic Universe.

Non diciamo altro, guardate il video e ne parliamo.

"Sono il tizio sbagliato per questo", dice Logan nella sequenza in questione. "Tu sei sempre il tizio sbagliato... finché poi non diventi quello giusto", risponde la X-23 di Dafne Keen, in una versione ovviamente adulta rispetto alla ragazzina che abbiamo visto nel film Logan.

Uno scambio particolarmente significativo, che immaginiamo si verifichi in un momento complicato del film, quando Wolverine deve finalmente decidere di dare tutto quello che ha per salvare il mondo di Wade Wilson oppure deludere anche lui.

Deadpool & Wolverine sarà la fiera del crossover e delle partecipazioni a sorpresa, su questo ormai non c'è alcun dubbio e le prime impressioni provenienti da chi ha potuto visionare una parte del film sono assolutamente entusiastiche.

Potremo giudicare anche noi a partire dal 25 luglio, quando la pellicola farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane.