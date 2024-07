Nel nuovo trailer di Deadpool & Wolverine c'è anche Lady Deadpool

C'è anche Lady Deadpool nel nuovo trailer di Deadpool & Wolverine: a quanto pare nel film vedremo numerose varianti del personaggio interpretato da Ryan Reynolds, e quella femminile si vocifera avrà un volto particolarmente familiare all'attore canadese.

Stando infatti alle voci che circolano in rete, esiste la possibilità che dentro al costume rosso e nero attillato che si intravede nel video ci sia nientemeno che Blake Lively, la moglie di Reynolds: se confermato, si tratterebbe di un cameo clamoroso.

Assolutamente non l'unico, tuttavia, per una pellicola che punterà proprio su questo specifico elemento per mettere in campo una sorta di entusiasmante crossover fra gli universi cinematografici Disney e Fox.

L'intenzione degli autori di Deadpool & Wolverine è probabilmente quella di stabilire le basi per la nascita di una dimensione definitiva e consolidata, un Marvel Cinematic Universe arricchito da nuove e importanti presenze.