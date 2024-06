Deadpool & Wolverine vede il ritorno di una vecchia conoscenza nel nuovo trailer

Deadpool & Wolverine vedrà il ritorno di Sabretooth, nella versione interpretata da Tyler Mane e introdotta nella saga cinematografica degli X-Men: lo rivela il nuovo trailer del film appena pubblicato da Marvel.

Come certamente sanno i fan di Wolverine, Sabretooth si pone come una nemesi storica del personaggio viste le caratteristiche che li accomunano: entrambi sono estremamente feroci, possiedono sensi acuti come quelli degli animali, un poderoso fattore di guarigione e artigli con cui possono fare a pezzi i loro avversari.

Nel trailer, Deadpool e Wolverine si trovano in un qualche universo alternativo e stanno affrontando alcuni nemici quando appunto entra in scena Sabretooth e parte un divertente siparietto in cui il mercenario chiacchierone prova a dare delle indicazioni a Logan su come affrontarlo.

È buffo anche il fatto che Wolverine in questa scena sembri una sorta di puntaspilli, visto che ha il corpo trafitto da due spade e un pugnale che Deadpool gli ha evidentemente conficcato in precedenza e che provvede a estrarre mentre parlano.