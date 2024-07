Marvel Rivals e Flintlock: The Siege of Dawn fra i nuovi giochi che supportano NVIDIA DLSS 3

In Flintlock: The Siege of Dawn potremo invece imbracciare le nostre armi e prepararci per un'esperienza soulslike in cui affronteremo terribili nemici nel tentativo di salvare il futuro dell'umanità. Dopo il successo della demo pubblicata durante lo Steam Next Fest, il gioco farà il proprio debutto il 18 luglio e supporterà DLSS 3 e Reflex dal day one.

NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi che supportano DLSS 3 e Reflex , ovverosia Marvel Rivals con l'imminente beta, il soulslike Flintlock: The Siege of Dawn, lo strategico Stormgate, il dungeon crawler Dungeonborne e l'MMORPG Throne and Liberty.

Gli altri giochi

Stormgate, il nuovo RTS dagli ex Blizzard di Frost Giant Studios, ci catapulterà all'interno di emozionanti missioni PvE e PvP in cui potremo esplorare ambientazioni suggestive e combattere avversari formidabili, con il supporto del rollback netcode per una reattività perfetta, e con l'aggiunta di DLSS 3 e Reflex per rendere il tutto ancora più esaltante.

Una delle battaglie di Stormgate

In Dungeonborne potremo mettere alla prova il nostro coraggio, affrontare mostri terribili ed esplorare dungeon insidiosi in solitaria o in cooperativa con gli amici. Al lancio, fissato al 18 luglio, il gioco supporterà DLSS 3 Frame Generation, DLSS 2 Super Resolution e NVIDIA Reflex per offrire agli utenti NVIDIA prestazioni eccezionali.

Throne and Liberty, infine, è il nuovo MMORPG in arrivo il 17 settembre ma già disponibile da tempo in Corea, dove ha riscosso un enorme successo. Con un'open beta aperta dal 18 al 23 luglio, il gioco ci consentirà di provare il supporto a DLSS 3 e Reflex in anteprima.