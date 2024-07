Il cosplay di Lara Croft da Tomb Raider firmato Lizzie Lestrange impugna una pistola

Lara sta per tornare

Ora disponibile anche in Dead by Daylight, Lara Croft sarà a breve protagonista di una nuova avventura prodotta direttamente da Amazon, che ha acquisito i diritti di Tomb Raider e sembra avere tutta l'intenzione di rilanciare il personaggio in maniera importante.

In attesa di scoprire questi progetti, che includono anche una serie televisiva e una serie animata, diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori cosplay degli ultimi tempi dedicati a Lara, ad esempio quelli realizzati da toriealis, Helly Valentine, Kalinka Fox ed EnjiNight.