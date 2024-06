Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft ha una data di uscita su Netflix e un nuovo trailer

Lo show è ambientato dopo gli eventi dell'ultima trilogia e racconta le avventure di Lara dopo che la ragazza ha abbandonato gli amici per partire alla volta di missioni ancora più pericolose, che la condurranno in giro per il mondo alla ricerca di preziosi tesori.

Il trailer

Il trailer pubblicato da Netflix include un'entusiasmante carrellata di luoghi esotici e situazioni ad alta tensione, con Lara che si lancia nel vuoto e combatte esattamente come ci si aspetterebbe dalla versione classica del personaggio.

Difficile al momento pronunciarsi sulla qualità tecnica di questa trasposizione, che tuttavia arriva in un periodo di grande entusiasmo attorno a questo genere di progetti e immaginiamo dunque non deluderà le aspettative dei tantissimi fan di Tomb Raider.

Di certo ci troviamo in un periodo interessante per Lara Croft, che prossimamente dovrebbe tornare in azione con un nuovo gioco dalla struttura open world e con serie televisiva per Amazon Prime Video supervisionata da Phoebe Waller-Bridge, autrice e protagonista di Fleabag che è stata coinvolta anche nell'ultimo capitolo di Indiana Jones insieme a Harrison Ford.