La guida al cosplay di Assassin's Creed Shadows rivela tanti dettagli su Naoe e Yasuke

Come da tradizione, il documento è pieno di dettagli sui personaggi e presenta un'analisi approfondita dei loro abiti e del loro equipaggiamento, così che i cosplayer più abili e attenti possano riprodurli in maniera assolutamente fedele.

E Yasuke?

Per quanto riguarda Yasuke, il samurai nero di Assassin's Creed Shadows, ci troviamo di fronte a un vero e proprio guerriero in armatura e non sarà dunque semplicissimo per i cosplayer riprodurre in maniera convincente il suo ricco equipaggiamento.

Il personaggio porta sulla corazza gli emblemi di Nobunaga, ma in generale la quantità di decorazioni è spropositata, con ogni singola superficie impreziosita da un qualche tipo di disegno. E poi naturalmente ci sono le armi del suo ampio arsenale, che includono una spada e un archibugio.

Potete visionare la guida al cosplay di Assassin's Creed Shadows cliccando qui.