Google Pixel 9 e iPhone 16 Pro avranno lo stesso display: ecco cosa sappiamo dell'OLED M14 SDC

Samsung Display produce i pannelli OLED dalle prestazioni più elevate utilizzando i materiali più recenti, destinati agli smartphone di punta. L'azienda chiama questi set di materiali la serie "M". Più alto è il numero, più materiali ad alte prestazioni sono stati utilizzati. M14 è un materiale unico nel suo genere che si ritiene abbia raggiunto le migliori prestazioni in termini di luminosità e durata. Per la produzione del nuovo stack M14, Samsung Display si è affidata a tre aziende coreane: DS Neolux, Samsung SDI e LG Chem.

Samsung Display ha recentemente annunciato lo sviluppo di un nuovo stack OLED , denominato M14, che promette di rivoluzionare il settore dei display per smartphone. Questo nuovo stack, destinato a essere utilizzato nei prossimi modelli di punta di Apple e Google, offre miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica, durata e luminosità rispetto alla generazione precedente.

M14: un salto di qualità per i display OLED

Il nuovo stack M14 rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia OLED. Grazie all'utilizzo di nuovi materiali e a un design ottimizzato, Samsung Display pare riuscita a migliorare l'efficienza energetica del display, prolungando la durata della batteria dei dispositivi. Inoltre, il nuovo stack offre una maggiore luminosità, garantendo una migliore visibilità anche in condizioni di luce intensa.

Struttura di un pannello OLED (dal blog Samsung Display)

Apple e Google hanno già dimostrato il loro interesse per il nuovo stack M14. Secondo ETNews, l'iPhone 16 Pro e Pro Max di Apple utilizzeranno questo nuovo stack, mentre i modelli standard iPhone 16 continueranno a utilizzare lo stack AMOLED M12 della generazione precedente. Google, invece, adotterà il nuovo stack M14 in tutti e tre i modelli del Pixel 9 e nel prossimo Pixel Fold 2, che dovremmo vedere nella presentazione estiva, prevista già ad agosto.

Va comunque ricordato che Samsung Display non sarà l'unico fornitore di pannelli OLED per i nuovi iPhone: iPhone 16 Pro avrà schermi OLED anche di LG, che è riuscita persino ad ottenere l'approvazione per i modelli Pro prima del concorrente: è la prima volta che succede. E voi che cosa ne pensate del nuovo stack OLED M14 di Samsung Display? Siete curiosi di vedere come si comporterà nei prossimi smartphone di Apple e Google? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.