Sword Art Online: Fractured Daydream ha una data di uscita annunciata e un nuovo trailer della storia

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Sword Art Online: Fractured Daydream, il nuovo capitolo della celebre serie che mischia anime e videogiochi e che viene presentato anche in questo nuovo trailer di presentazione della storia.

Il gioco sarà disponibile il 4 ottobre 2024 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, pubblicato da Bandai Namco e sviluppato da Dimps, in diverse edizioni, come riferito anche in occasione del nuovo video riportato qui sotto.

L'edizione Standard contiene solo il gioco e avrà il prezzo di 59,99€, mentre la Digital Deluxe Edition, a 84,99€, conterrà il gioco più i contenuti scaricabili "Worlds Beyond I" e "Worlds Beyond II", oltre a costumi aggiuntivi.

A queste si aggiunge anche la ricca Premium Edition, che a 99,99€ contiene il gioco, il Character Pass 1, i contenuti scaricabili "Worlds Beyond I" e "Worlds Beyond II", il Bonus Stamp Set, costumi aggiuntivi, art book digitale e bonus per le prenotazioni con accesso anticipato di tre giorni, che consentirà dunque di giocare già dall'1 ottobre 2024.