Il controller Xbox di Wolverine ha il sedere più giallo e sodo al mondo, con la firma di Deadpool

Come probabilmente saprete, per celebrare l'arrivo del film di Deadpool & Wolverine , Xbox ha svelato una nuova versione del proprio controller: un controller rosso con un gran bel paio di chiappe sul retro. Si tratta chiaramente di un prodotto a tiratura limitata che può essere ottenuto solo tramite Xbox Sweepstakes.

La pubblicità del controller di Deadpool e Wolverine

Tramite Xbox Wire viene spiegato che "Deadpool ha persino deciso di "pubblicizzare" la sua amicizia con Wolverine nel modo più Deadpool possibile: affiggendo un cartellone pubblicitario ad Alberta, in Canada [NDR, il luogo di nascita del personaggio]. Perché niente dice "sei il mio migliore amico" come affittare un'enorme insegna nel luogo in cui hai fatto spuntare per la prima volta i tuoi artigli. È l'equivalente supereroistico di un braccialetto dell'amicizia, ma molto più... pubblico. Il fisico scolpito e l'iconico costume di Wolverine offrono ai giocatori una presa salda con questo controller Xbox."

I premi del contest sono una console Xbox Series X personalizzata a tema Marvel's Deadpool and Wolverine, due controller personalizzati sempre a tema di Marvel's Deadpool and Wolverine e uno stand per Xbox Series X che, ovviamente, è personalizzato a tema Marvel's Deadpool and Wolverine. Secondo le regole del contest, il singolo controller vale circa 160 euro.

Vi lasciamo infine alla versione di Deadpool del controller che era stata mostrata già la scorsa settimana. Quale delle due preferireste vincere?