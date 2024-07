Xbox e Deadpool annunciano un incredibile Cheeky Controller, con le "chiappe" dell'antieroe Marvel

Di controller per Xbox ne abbiamo visti davvero di tutti i tipi, con Microsoft che sembra particolarmente intenta a lanciarne tantissimi sul mercato, ma questo Cheeky Controller a tema Deadpool & Wolverine batte veramente tutto quello che abbiamo visto finora: si tratta a tutti gli effetti di un controller Xbox con le chiappe dell'antieroe Marvel.

Con il film in arrivo nei cinema il 26 luglio, Microsoft Xbox ha trovato una maniera davvero originale di promuovere la pellicola attraverso un nuovo controller che esalta evidentemente le caratteristiche principali di Deadpool, in particolare sul lato B.

Oltre a una parte frontale caratterizzata da una zigrinatura in rilievo perfettamente in linea con il costume di Deadpool e i colori tipici del super-anti-eroe in questione, l'elemento che maggiormente spicca si trova chiaramente nella parte posteriore, che replica alla perfezione il tanto chiacchierato e perfettamente tornito sedere del personaggio.