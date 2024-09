Call of Duty: Black Ops 6, Yale Miller e Matt Scronce su come si ridefinisce il gameplay di una serie con un successo stellare

Miller e Scronce ci hanno parlato delle ambizioni che si celano dietro a una novità campale come il Movimento Assoluto , della filosofia che ha a condotto a una forte semplificazione dell'armaiolo, e di tante altre scelte di design che hanno contribuito a plasmare Call of Duty: Black Ops 6. Come, avreste voluto esserci anche voi? Niente paura, ecco tutto quello che ci hanno raccontato.

L'evento, come ogni anno, era principalmente rivolto ai più grandi streamer e content creator dell'universo Call of Duty, ma una piccola parte di esso, esclusiva per la stampa, ci ha portato a trovarci nella stessa stanza dei due veterani, un'opportunità che non ci siamo lasciati sfuggire considerata la mole di novità e meccaniche inedite che questo sesto capitolo della serie Black Ops introdurrà al lancio, fissato per il prossimo 25 ottobre .

Dopo gli approfondimenti dedicati al comparto multigiocatore , a quello Zombie e a Warzone , torniamo sull'argomento COD: Next per raccontarvi della nostra chiacchierata con due giganti di Treyarch, Yale Miller e Matt Scronce , avvenuta proprio nell'ambito del grandioso evento organizzato da Activision la scorsa settimana, dedicato a tutte le novità di Call of Duty: Black Ops 6 .

Ridefinire il gameplay di Call of Duty? No, anche quello di tutti gli altri sparatutto in prima persona

Nel recente passato di Call of Duty, sono diverse le funzionalità di gameplay che sono state introdotte dai nuovi capitoli arrivati sul mercato.

Il Movimento Assoluto di Call of Duty: Black Ops 6 è indubbiamente la novità principale del nuovo capitolo

Molte di queste sono poi state scartate non avendo avuto l'impatto sperato, mentre altre sono rimaste, contribuendo a plasmare il gameplay del franchise. Pensate che il Movimento Assoluto abbia il potenziale per ridefinire l'esperienza offerta da tutti i Call of Duty del futuro?

Miller: Onestamente, so che ci sono altri studi che si occupano di Call of Duty, ognuno con la propria filosofia. Tanto i Black Ops quanto i Modern Warfare hanno una loro, personale identità. La mia opinione, oltre che la mia speranza, è però quella che molte delle idee alla base del Movimento Assoluto, questo nuovo modo per muoversi più velocemente e con più libertà, si faranno largo - certamente con applicazioni differenti - non solo nei Call of Duty nel futuro, ma anche in altri sparatutto in prima persona. Solo il tempo ce lo potrà dire, e sono convinto che un ruolo decisivo nella diffusione del Movimento Assoluto ce l'avranno i giocatori, che ci aiuteranno a calibrare e a perfezionare l'intero sistema col loro feedback.

Il Movimento Assoluto, a una prima occhiata, sembra davvero rendere il gameplay di Call of Duty: Black Ops 6 uno dei più veloci e frenetici dell'intera saga. Ma non è così, giusto? Si tratta solo di avere più libertà di movimento.

Miller: Il tasto su cui il team si è trovato a discutere per un bel po' di tempo riguarda proprio la velocità che caratterizza il gameplay di Black Ops 6. Non abbiamo modificato la velocità di punta, quella è rimasta sostanzialmente invariata, si corre allo stesso ritmo degli altri Call of Duty. Però si può farlo adesso in tutte le direzioni, per questo la velocità media è finita con l'aumentare, durante una partita. Anche per il fatto che molte manovre di corsa non devono più essere interrotte come in passato. Scronce: Non si è mai trattato, con l'introduzione del Movimento Assoluto, di aumentare la velocità del gameplay. Adesso hai solo molte più opzioni di movimento a tua disposizione, ed è per questo che forse il feeling è quello di giocare a uno sparatutto più veloce che in passato.