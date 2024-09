C'è un problema con la cooperativa di Warhammer 40.000: Space Marine 2, Saber risolverà a breve

Questo perché i punti esperienza guadagnati durante le partite non possono essere distribuiti liberamente, bensì sono associati alla singola classe utilizzata : una limitazione che diventa frustrante in questo specifico frangente, e di cui gli sviluppatori sono stati ampiamente messi al corrente.

Sembra però che il matchmaking tenda a mettere insieme giocatori che utilizzano la stessa classe, e così all'avvio della partita qualcuno deve "cedere" e optare per un personaggio differente , andando però a rinunciare alla progressione per il suo Space Marine preferito.

In compagnia è meglio

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2, la possibilità di affrontare la campagna in cooperativa con gli amici rappresenta un extra da non sottovalutare, così come la modalità Operazioni che funziona invece tramite matchmaking.

Nell'articolo abbiamo però espresso perplessità in merito proprio all'approccio scelto per il sistema di progressione online, che appunto è vincolato alle singole classi, non è condiviso per pure ragioni di dilatamento dell'esperienza e potrebbe diventare un problema per il gioco. Anzi, lo è già diventato.