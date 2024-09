Lo sparatutto free-to-play Delta Force ha un periodo di uscita su PS5, Xbox Series X|S e dispositivi mobile

Durante l'ultimo Q&A pubblicato sul canale YouTube del gioco, gli sviluppatori hanno affermato che puntano di pubblicare il gioco su queste piattaforme durante il primo trimestre del 2025 , dunque con solo qualche mese di ritardo rispetto al lancio in accesso anticipato della versione PC, previsto per il l'ultimo trimestre di quest'anno.

Team Jade e TiMi Studio Group hanno svelato il periodo di uscita in programma per le versioni PS5, Xbox Series X|S, iOS e Android dello sparatutto multiplayer free-to-play Delta Force , in precedenza conosciuto come Delta Force: Hawk Ops.

Cos'è Delta Force

"Puntiamo di pubblicare la versione PC in accesso anticipato nel quarto trimestre del 2024. Stiamo lavorando duramente anche alle versioni per console e per cellulare di Delta Force e il nostro obiettivo è di pubblicarle intorno al primo trimestre del 2025. Stiamo lavorando per garantire a tutti la migliore esperienza possibile", ha affermato Shadow, il producer e game director di Delta Force nel video sottostante.

Per chi non lo conoscesse, Delta Force è uno sparatutto multiplayer in prima persona free-to-play e nuova incarnazione della storica serie lanciata nell'ormai lontano 1998 da NovaLogic. Il gioco includerà tre macro modalità, ovvero la campagna single player, Havoc Warfare con scontri 32 vs 32 su mappe di grosse dimensioni, e infine Havoc Warfare, una modalità in stile extraction shooter dove i giocatori vestiranno i panni di vari operatori e dovranno vedersela contro altri giocatori e nemici guidati dall'IA per completare obiettivi di vario genere e recuperare bottino prezioso. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato di Delta Force.