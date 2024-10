Forbidden Siren per PS5 compare su PSN, potrebbe essere in arrivo su PS Plus come classico

Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale, ma sembra che Forbidden Siren, l'originale horror uscito nel 2003 su PlayStation 2, sia comparso nel database di PSN come potenziale uscita nella linea dei classici, forse in arrivo su PlayStation Plus Premium o comunque acquistabile in digitale.

Il titolo è infatti presente nel catalogo di PSDeals, uno dei siti più noti tra quelli che effettuano il tracking degli sconti sugli store digitali principali: si tratta del vecchio Forbidden Siren del 2003, dunque non una versione rimasterizzata né tantomeno un remake, probabilmente proposto in emulazione su PS5.

Non c'è ancora una data di uscita, ma la comparsa del titolo nel database in questione potrebbe facilmente indicare un arrivo prossimo per il particolare horror creato da Keiichiro Toyama, ovvero l'autore dell'originale Silent Hill.