Dragon Ball: Sparking! Zero, Zelda, Metaphor: ReFantazio e Silent Hill 2: l'autunno comincia alla grande

Sta per concludersi un anno senza dubbio molto complicato per l'industria videoludica, colpita da tante chiusure, cancellazioni e licenziamenti. Tuttavia pare che, quantomeno nella sua ultima stagione, questo 2024 voglia in qualche modo farsi perdonare, e lo dimostra la qualità delle uscite che stanno caratterizzando l'inizio dell'autunno.

Appena poche ore fa abbiamo parlato di due titoli in particolare che brillano, per quanto ognuno a modo suo: da una parte Dragon Ball: Sparking! Zero, degno nuovo capitolo di una serie che molti ricordano con affetto e che sembrava finita nel dimenticatoio diciassette anni or sono; dall'altra Metaphor: ReFantazio, ennesimo gioiello partorito dai talenti dello Studio Zero di Atlus.

Il tie-in dedicato all'opera del compianto Akira Toriyama prova a superare i limiti degli arena fighter e in parte ci riesce, consegnandoci un'esperienza certamente votata al fanservice e con alcuni innegabili spigoli lato gameplay, ma assolutamente spettacolare nella rappresentazione delle mosse speciali e molto scaltra nel raccontare entusiasmanti storie alternative all'interno della modalità campagna.

Metaphor: ReFantazio conferma invece l'abilità di Katsura Hashino e dei suoi collaboratori, che hanno saputo confezionare anche stavolta un jRPG di grandissimo spessore, a metà strada fra Persona e Shin Megami Tensei, con la solita, meravigliosa direzione artistica e un impianto ben collaudato a supportarla, per quanto forse privo delle novità che speravamo di trovare.