HONOR porta l'IA di Google su Magic V3 e serie HONOR 200 con Circle to Search

HONOR continua a puntare sull'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza utente sui suoi dispositivi. L'ultima novità in questo senso è l'arrivo della funzionalità Circle to Search di Google su HONOR Magic V3, il suo smartphone pieghevole di punta, e sulla serie HONOR 200. Per chi non conoscesse la funzione, Circle to Search sfrutta l'IA per semplificare e velocizzare le ricerche. Basta infatti cerchiare un elemento qualsiasi visualizzato sullo schermo, che si tratti di testo, immagine o video, per avviare immediatamente una ricerca su Google e ottenere informazioni dettagliate.

Questa nuova funzionalità si integra perfettamente nella strategia IA di HONOR, che mira a creare un ecosistema completo e responsabile, come hanno dimostrato Honor AI Agent su Magic 7 e tutti gli altri annunci di Honor dall'IFA 2024. L'azienda si impegna da tempo nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale avanzate, sia integrate nei dispositivi che basate sul cloud, con una particolare attenzione alla sicurezza e alla privacy degli utenti. Nello specifico, HONOR Magic V3, presentato a IFA 2024, è un concentrato di tecnologie IA. Oltre a Circle to Search, offre funzionalità come AI Eraser, Face to Face Translation e HONOR Notes, frutto anche questa della collaborazione con Google. Inoltre, integra l'innovativa tecnologia AI Defocus Eye Protection per la protezione degli occhi e AI Deepfake Detection Anti-Fraud per la sicurezza.

Anche MagicOS 8.0.1, il sistema operativo che anima i dispositivi HONOR, contribuisce a creare un'esperienza utente fluida e intuitiva grazie a funzioni basate sull'IA come Magic Portal e Magic Capsule.

Vi ricordiamo infine che HONOR Magic V3 è disponibile a partire da 1.999 euro, mentre la serie HONOR 200 parte da 399,90 euro.