OpenAI apre nuovi hub in Europa: si parte da Parigi e Bruxelles

OpenAI continua a espandersi in Europa con l'apertura di nuovi uffici a Parigi e Bruxelles. Queste nuove sedi si aggiungono agli hub già esistenti a Londra e Dublino, consolidando ulteriormente la presenza della società di intelligenza artificiale nel continente. L'iniziativa rientra in un piano di crescita globale, che comprende nuove sedi a New York, Seattle e Singapore. Ma perché proprio Parigi e Bruxelles? Esaminiamo le motivazioni e il contesto dietro questa scelta.

La scelta di Parigi Parigi si sta rapidamente affermando come uno dei principali poli europei per l'intelligenza artificiale, grazie a una combinazione di talento tecnologico, supporto governativo e investimenti in crescita. Negli ultimi anni, la capitale francese ha attratto numerosi investimenti da parte di startup e grandi aziende del settore AI, grazie a politiche favorevoli e un ambiente dinamico. In particolare, OpenAI potrebbe beneficiare del ricco bacino di talenti francesi in settori come data science e l'apprendimento automatico. Parigi è anche sede di numerosi laboratori di ricerca avanzata e di importanti università che sfornano regolarmente esperti in tecnologia e intelligenza artificiale. Questa città, quindi, rappresenta una scelta naturale per OpenAI, che punta a collaborare con i migliori talenti per portare avanti le sue ricerche e sviluppi nel campo dell'AI.