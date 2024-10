OpenAI raccoglie 6,6 miliardi di dollari per sviluppare modelli di intelligenza artificiale ancora più avanzati

OpenAI ha recentemente chiuso un round di finanziamento da 6,6 miliardi di dollari , raggiungendo una valutazione di 157 miliardi, secondo un post del blog dell'azienda. Questa mossa storica segna un passo decisivo per la società nella sua missione di costruire intelligenza artificiale generale (AGI). Tuttavia, l'investimento porta con sé alcune condizioni, tra cui la necessità per OpenAI di ristrutturarsi come azienda a scopo di lucro entro due anni.

Il round di finanziamento è stato guidato da Thrive Capital , che ha investito 1 miliardo di dollari. Inoltre, Thrive ha ottenuto un accordo speciale che le consente di investire un altro miliardo il prossimo anno, mantenendo la stessa valutazione se OpenAI raggiunge determinati obiettivi di ricavi . Tuttavia, c'è un vincolo importante: secondo fonti di Axios, se OpenAI non si ristruttura come società a scopo di lucro entro due anni, gli investitori avranno il diritto di richiedere indietro i propri fondi.

Un grande passo per l'Intelligenza Artificiale

L'entusiasmo attorno alla IA è evidente nel fatto che la valutazione di OpenAI è circa 40 volte i suoi ricavi attuali, una cifra senza precedenti nella Silicon Valley. Secondo il New York Times, OpenAI ha raggiunto entrate mensili di 300 milioni di dollari ad agosto e prevede di generare circa 3,7 miliardi di dollari quest'anno, con una stima di 11,6 miliardi per l'anno prossimo.

ChatGPT-4o è la versione più recente del chat bot.

Questi fondi saranno utilizzati per sostenere i costi crescenti dello sviluppo dei modelli AI. Secondo Dario Amodei, CEO di Anthropic, i modelli che costano 1 miliardo di dollari per essere addestrati sono già in fase di sviluppo, e non siamo lontani dai modelli che potrebbero costare fino a 100 miliardi di dollari. Per OpenAI, che vuole costruire modelli di "ragionamento" sempre più sofisticati, i costi per l'addestramento di questi modelli sono destinati a crescere ulteriormente.

L'importanza di questo round di finanziamento non è solo nel valore raccolto, ma anche nel messaggio che manda all'industria della IA. OpenAI ha chiesto ai suoi investitori di non finanziare aziende rivali come xAI di Elon Musk o Anthropic, evidenziando la competizione sempre più intensa per il predominio nel campo dell'intelligenza artificiale. Con questo round, OpenAI ha superato il finanziamento da 6 miliardi di dollari raccolto da xAI lo scorso maggio, dimostrando che la battaglia per costruire l'intelligenza artificiale del futuro è più accesa che mai.