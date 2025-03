Game Informer ha riaperto i battenti e con tutto lo staff riunito

Per chi non lo sapesse, Game Informer era stato chiuso da GameStop ad agosto dello scorso anno dopo ben 33 anni di attività e come parte dei tagli decisi dall'azienda per ridurre i costi. Fortunatamente si tratta di una storia con un lieto fine, visto per l'appunto ora la rivista è tornata in attività e ha già pubblicato diversi articoli per mettersi in pari durante questa pausa forzata.

Il messaggio del capo redattore di Game Informer

La lieta notizia è stata condivisa con un messaggio pubblicato dal capo redattore Matt Miller proprio sul sito di Game Informer, già tornato pienamentoe operativo. Miller afferma che Gunzilla Games vuole che la testata rimanga del tutto indipendente e ha deciso di lasciare piena libertà delle decisioni editoriali al suo staff.





"L'intero team è tornato e non vediamo l'ora di ricominciare a lavorare con voi", recita l'editoriale realizzato da Miller. "Nei mesi successivi alla chiusura sono accadute due cose straordinarie. La prima è che Game Informer, come marchio e come outlet, è stato acquistato e ha ripreso vita. La seconda è che l'intero team che lavorava insieme alla chiusura di Game Informer è tornato, dalla redazione alla produzione e oltre. L'intero team. Sul serio, mi sto ancora pizzicando per assicurarmi che non sia un sogno."

"Come è successo tutto questo? Dopo aver contattato il nostro team e aver assicurato il nostro interesse, il team di Gunzilla Games si è assicurato i diritti di Game Informer. Fin dall'inizio, i nuovi proprietari hanno insistito sull'idea che Game Informer rimanesse una testata editoriale indipendente; hanno ritenuto, proprio come il nostro team, che l'unica strada da percorrere fosse quella di un gruppo editoriale che prendesse il 100% delle decisioni su ciò che trattiamo e su come lo facciamo, senza alcuna influenza da parte loro o di altri."

"Game Informer opera ora sotto un'entità chiamata Game Informer Inc. e il nostro intento è quello di continuare a concentrarci sui giochi più interessanti, celebrando la storia e l'eredità dell'industria videoludica e puntando i riflettori sui creatori e i giocatori che ne stanno tracciando il futuro. Sono profondamente grato per la fiducia e l'entusiasmo del team di Gunzilla Games; vedono in Game Informer lo stesso potenziale che vede il nostro team, e il loro incoraggiamento a farlo in modo etico e libero da pressioni esterne è lodevole.