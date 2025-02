Captain America: Brave New World è stato bastonato dalla critica, che ha espresso valutazioni generalmente negative nei confronti della nuova pellicola Marvel, con solo una manciata di voti nell'orbita del 7 e il resto per lo più insufficienze, anche nettissime.

Giunto nelle sale cinematografiche pochi giorni fa, il film diretto da Julius Onah sembra non aver convinto la stampa; in particolare per quanto concerne la sceneggiatura, giudicata blanda e poco interessante a più riprese, incapace di valorizzare un cast di tutto rispetto.

Sembra dunque che i timori legati all'esigenza di realizzare riprese aggiuntive nel tentativo di "aggiustare il tiro" fossero fondati, e i vari rimaneggiamenti effettuati in corso d'opera non siano stati sufficienti a salvare la pellicola con Anthony Mackie e Harrison Ford.

A proposito dei due attori, qui sotto potete vedere una nuova clip in italiano tratta da un loro dialogo in Captain America: Brave New World.