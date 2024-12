Arika ha annunciato Tetris the Grandmaster 4 - Absolute Eye -, insieme a Henk Rogers

Lo studio di sviluppo giapponese Arika ha annunciato Tetris the Grandmaster 4 - Absolute Eye - , il quarto capitolo della sua celebre serie con licenza ufficiale di Tetris. Lo ha fatto in compagnia di un ospite speciale: Henk Rogers di The Tetris Company , l'uomo che di fatto ha portato Tetris in occidente, e a cui dobbiamo parte della nascita dei giochi di ruolo giapponesi. La storia di Rogers e di come è entrato in contatto con Alexey Pajitnov, l'autore di Tetris, è raccontata nel film Tetris e ampiamente documentata in diversi libri. Potete scoprirla anche nel recente documentario interattivo Tetris Forever .

Le novità del gioco di Arika

Detto questo, vediamo quali novità ci saranno in Tetris the Grandmaster 4 - Absolute Eye -. Almeno le poche che si sono dedotte dallo scarno annuncio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Henk Rogers di The Tetris Company ha visitato i nostri uffici per parlare del futuro di Tetris con Mihara e Hirashima." Possiamo leggere nel messaggio pubblicato da Arika, che prosegue annunciando il gioco: "Siamo emozionati per lo splendido tempo passato insieme! Arika è felice di annunciare il titolo in via ufficiale: Tetris the Grandmaster 4 - Absolute Eye -. Si tratta dell'ultimo capitolo della serie TGM. Il lancio è stato pianificato per la fine di marzo 2025 su Steam. Nota: sarà un gioco solo offline. Nota: le immagini sono tratte da una versione di lavorazione."

Vediamo proprio le immagini, raccolte in una succosa galleria:

Come potete vedere, si potrà giocare comunque in due e ci saranno diverse modalità: la classica Maratona, la modalità Asuka, la modalità Master, la modalità Konoha e quella Shiranui. Vi sapremo ridire a tempo debito i dettagli di tutte quante, che per adesso non sono stati resi noti.