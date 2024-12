Google Pixel Watch 3 cala ancora di più di prezzo dopo il Black Friday su Amazon

Le caratteristiche del Google Pixel Watch 3

Questo smartwatch dispone di uno schermo Actua che risulta più luminoso, reattivo e grande rispetto ai modelli precedenti, così da vedere i dati più facilmente e permettere un utilizzo più semplice. Google Pixel Watch 3 supporta Maps e applicazioni per l'allenamento, così da renderlo perfetto per chi fa sport sia al chiuso che all'aperto. Dà consigli in tempo reale e monitora la vostra corsa.

Google Pixel Watch 3 supporta gli allenamenti con varie funzioni

Permette di creare veri e propri programmi di allenamento per la corsa, con riscaldamento, defaticamento, intervalli e target per andatura e frequenza cardiaca. Maps funziona anche offline così da non perdersi se non si ha più rete. Dà accesso a un valore di recupero che suggerisce quando allenarsi e quando riposarsi in base al riposo e al battito cardiaco.