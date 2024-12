Subito un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5, dopo quello del trentesimo anniversario

Dopo il sorprendente aggiornamento delle funzionalità di PlayStation 5 pubblicato ieri, in occasione del trentesimo anniversario della piattaforma, che ha aggiunto la schermata di avvio della prima PlayStation a PS5 per ricordarci da dove veniamo (e quanto siamo vecchi), Sony ha pubblicato un altro aggiornamento di sistema per la sua ultima console, il 24.08-10.40.00.07 (o altrimenti noto come 24.08-10.40.00), che non si limita a migliorare la stabilità ma modifica un'utile funzione.