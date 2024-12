I futuri iPhone, iPad e MacBook potrebbero avere tasti Azione multipli

Tra tutte le funzionalità dei più recenti iPhone, una delle più interessanti risiede senz'ombra di dubbio nell'introduzione del tasto Azione . Quest'ultimo, introdotto dallo scorso iPhone 15, permette di assegnare molteplici attività, tra cui ad esempio l'apertura dell'app Fotocamera o l'accensione della torcia, oltre che attivare o disattivare la modalità silenziosa. In particolare, secondo alcune indiscrezioni i futuri iPhone potrebbero implementare tasti Azione multipli , che potrebbero dunque dare il via a nuovi e inediti utilizzi nell'esperienza d'uso quotidiana del dispositivo: scopriamo l'indiscrezione nel dettaglio.

iPhone: il funzionamento dei tasti Azione multipli

Un brevetto recentemente pubblicato online metterebbe in mostra la presenza di tasti Azione multipli, con ben tre pulsanti collocati sul lato sinistro dello smartphone. Lo stesso brevetto in questione suggerirebbe che la possibilità dell'implementazione potrebbe arrivare anche sui prossimi modelli di iPad e MacBook. In base a quanto si evince dalle illustrazioni del brevetto, i tasti Azione multipli potrebbero prevedere un'interfaccia specifica, che permetterebbe di selezionare un tasto a cui assegnare una determinata attività, migliorando di gran lunga l'esperienza d'uso quotidiana.

Tasti Azione multipli (Fonte: Patiently Apple)

Oltre alla maggiore possibilità di personalizzazione per il tasto Azione si aggiungerebbe poi la presenza di motori aptici, in grado di restituire un perfetto feedback al tocco del tasto, similmente a quanto abbiamo visto di recente con il tasto Controllo Fotocamera, introdotto nella nuova serie di iPhone 16.