Hanno rimasterizzato anche Warhammer 40.000: Dawn of War, di cui è stata annunciata la Definitive Edition

Relic Entertainment si unisce al trend delle rimasterizzazioni con Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition che, come il nome fa intuire, si propone come l'edizione definitiva del noto strategico in tempo reale. Non solo avrà una veste grafica migliorata , ma offrirà quattro campagne complete, nove fazioni e oltre 200 mappe. Si parla di decine di ore di contenuti in un unico pacchetto.

Dettagli della nuova edizione

Alla sua uscita nel 2004, Warhammer 40.000: Dawn of War si è rapidamente affermato come uno degli strategici in tempo reale migliori sul mercato. Sicuramente uno dei migliori (se non il migliore) tra quelli ambientati nel mondo di Warhammer 40.000.

Tra gli aggiornamenti grafici, spiccano i miglioramenti all'illuminazione e alle texture delle unità. "L'illuminazione del mondo, i riflessi sulle unità, le ombre più dettagliate, la lucentezza delle superfici e le luci offrono un'esperienza superiore, pur mantenendo l'inconfondibile stile dell'originale Dawn of War." Afferma la descrizione ufficiale.

Sempre la descrizione ufficiale, parla di texture delle unità di risoluzione almeno quattro volte superiore a quella originale, per modelli più dettagliati e un'esperienza di gioco più leggibile. La Definitive Edition include anche un Mod Manager integrato ed è compatibile con oltre 20 anni di mod create con passione dalla comunità, una notizia che farà felici molti.

Vediamo ora l'elenco dei contenuti principali di Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition:

Nove fazioni complete da tutto l'universo, rappresentate in modo classico:

I guerrieri transumani degli Space Marines portano la furia dell'Imperatore dall'orbita.

portano la furia dell'Imperatore dall'orbita. I selvaggi Orks travolgono ogni nemico con furia incontrollata.

travolgono ogni nemico con furia incontrollata. I mistici Eldar colpiscono dall'ombra con armi di impareggiabile eleganza.

colpiscono dall'ombra con armi di impareggiabile eleganza. Le forze contorte del Caos uniscono la potenza dei demoni con quella degli Space Marines eretici.

uniscono la potenza dei demoni con quella degli Space Marines eretici. La meccanizzata Guardia Imperiale avanza con i suoi potenti carri armati.

avanza con i suoi potenti carri armati. I Tau ad alta tecnologia schierano esoscheletri da battaglia e spaventosi guerrieri Kroot.

schierano esoscheletri da battaglia e spaventosi guerrieri Kroot. Gli antichi Necron emergono dalle sabbie per annientare ogni forma di vita.

emergono dalle sabbie per annientare ogni forma di vita. I corrotti Dark Eldar piombano dal cielo per rapire le loro vittime.

piombano dal cielo per rapire le loro vittime. Le devote Sorelle della Battaglia purificano i nemici dell'umanità senza pietà.

Ecco le quattro campagne presenti:

Comanda i Blood Ravens mentre affrontano la letale caduta di Tartarus nella campagna originale di Dawn of War .

mentre affrontano la letale caduta di Tartarus nella campagna originale di . Guida l'Assalto Invernale su Lorn V, scegliendo tra le forze dell'Ordine (Guardia Imperiale ed Eldar) o del Disordine (Orks e Caos) in una corsa per recuperare un possente Titano da guerra.

su Lorn V, scegliendo tra le forze dell'Ordine (Guardia Imperiale ed Eldar) o del Disordine (Orks e Caos) in una corsa per recuperare un possente Titano da guerra. Conquista il pianeta Kronus durante la Crociera Oscura , una campagna strategica non lineare giocabile come Space Marines, Guardia Imperiale, Eldar, Orks, Caos, Tau o Necron.

durante la , una campagna strategica non lineare giocabile come Space Marines, Guardia Imperiale, Eldar, Orks, Caos, Tau o Necron. Sopravvivi alla Tempesta dell'Anima nel sistema Kaurava, in una seconda campagna non lineare, questa volta giocabile con tutte e nove le fazioni.

Per adesso, Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition non ha una data d'uscita. La speranza è che non manchi molto per giocarci.