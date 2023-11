Apple Studio Display in 5K da 27 pollici è ora al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Apple Studio Display con vetro standard. Lo sconto segnalato è del 13%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 2.259€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple Studio Display propone un display da 27 pollici retina 5K (5120 x 2880) con 600 nit di luminosità, un miliardo di colori e una gamma cromatica P3. La frequenza di aggiornamento è 60 Hz. Dispone anche di una videocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo e inquadratura automatica per ottimizzare le videochiamate. Ovviamente non mancano tre microfono in array per assicurarsi che la propria voce sia sentita perfettamente. Dispone di sei altoparlanti con audio spaziale. In termini di porte, dispone di una Thunderbolt 3 e tre porte USB‑C, con fino a 96 W in uscita per caricare un portatile Mac. Questo modello è quello con vetro standard. Permette di regolare inclinazione e altezza.