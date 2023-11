Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 bocciato da Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 con impressioni alquanto negative sulla raccolta recentemente pubblicata da Konami su PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e PC.

Al netto del valore indiscutibile dei giochi inclusi, nello specifico Metal Gear 1 e 2 e i primi tre Metal Gear Solid, e degli sfiziosi extra che li accompagnano, come colonne sonore e sceneggiature digitali, i tech enthusiast, come i giocatori, non sono rimasti soddisfatti dalla qualità della raccolta stessa, che non si discosta da quella del 2011 di Bluepoint Games per PS3 e Xbox 360 e anzi, in alcuni frangenti risulta persino peggiore.

Partendo da Metal Gear Solid, stando alle analisi di Digital Foundry il gioco è praticamente identico su tutte le piattaforme e si tratta di una versione emulata dell'originale per PS1, che sfrutta la stessa risoluzione di 240p e formato 4:3 con bande laterali ai lati dello schermo, con il risultato che non è il massimo da vedere su uno schermo moderno di grosse dimensioni. Non solo, trattandosi di una versione emulata sono presenti cali fino ai 20 fps in determinate circostante su tutte le piattaforme e problemi di audio.

Inoltre, la versione PAL europea ha un framerate bloccato a un massimo di 25 fps, ma volendo è possibile scaricare gratuitamente come extra la versione NTSC statunitense, se siete disposti a perdere il doppiaggio e sottotitoli in italiano.