Diablo 4: le meccaniche stagionali permettono di rompere il gioco, basta che siano divertenti

"Penso che le stagioni siano un'opportunità per noi di rompere l'equilibrio a volte", afferma Wat. "Trovare modi per rompere il gioco fa parte dell'incredibile divertimento degli ARPGS. E perché la meccanica stagionale funziona così bene? Perché ogni stagione si ha una nuova opportunità di introdurre un nuovo stile di gioco, di trovare un nuovo potere pazzesco".

PCGamesN ha chiesto a Wat e Fergusson l'obiettivo del team con le stagioni future è di scegliere meccaniche amate dai fan e di riproporle in un nuovo formato. "Lo stiamo sicuramente provando", ci dice Wat. "Ho avuto molte discussioni con [l'associate game director] Joe Piepiora e ne ha parlato a lungo. È una cosa che stiamo provando e abbiamo sentito che molte persone amano i poteri della prima stagione".

In una nuova intervista pubblicata da PCGamesN, Rod Fergusson - general manager di Diablo - e Tiffany Wat - production director di Diablo - hanno affermato che uno dei vantaggi della struttura stagionale di Diablo 4 è la possibilità di sperimentare con nuove meccaniche e nuovi sistemi di gioco in modo unico, anche a rischio di rompere completamente il gioco.

I poteri migliori di Diablo 4 rimarranno di stagione in stagione?

Diablo 4 si trova ora alla seconda stagione

Poter sperimentare e introdurre poteri incredibili di stagione in stagione significa anche che l'equilibrio del gioco ne risentirebbe in modo irrecuperabile a lungo termine, quindi l'idea è che non tutto quello che viene introdotto rimarrà nel gioco. Alcune novità di ogni stagione saranno mantenute, mentre altre saranno rimosse. Il tutto dipenderà anche dalla reazione dei giocatori.

Lo scopo, spiegano i membri di Blizzard, è realizzare un gioco divertente anche a costo di non trovare il perfetto equilibrio. Vi ricordiamo infine che Diablo 4 Vessel of Hatred è stato mostrato alla BlizzCon con un teaser trailer.