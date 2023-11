FromSoftware: nuovi rumor sull'esclusiva PS5, sarebbe un grosso gioco

Continuano i rumor di FromSoftware e un nuovo gioco esclusivo per PS5. Come vi avevamo già riportato, l'utente Brazil di ResetEra - che pare essere un giornalista videoludico e in passato anche moderatore del forum - ha indicato che l'autore di Elden Ring sarebbe al lavoro su un nuovo progetto per Sony. Non si è espresso ulteriormente, ma un altro utente ha poi segnalato nuove informazioni provenienti da una live di Brazil nella quale invece che detto qualcosa in più.

Secondo quanto indicato, il gioco di FromSoftware per PS5 sarebbe in sviluppo (dietro le quinte, chiaramente) dall'inizio della pandemia, quindi dal 2020. Secondo Brazil, inoltre, non dovrebbe essere un seguito di Déraciné (gioco VR) in quanto nessuno ha mai parlato di tale gioco da molto tempo a questa parte. Il leaker è convinto che si tratti di un progetto più grande.

Inoltre, per mettere subito l'anima in pace ai giocatori, Brazil ha affermato che non sa se si tratti di un seguito di Blooborne, ma non crede che lo sia. Bloodborne è al centro dei pensieri di molti appassionati che, di caso in caso, chiedono una remaster/remake, un port per PC o un nuovo capitolo. Ovviamente vi sono anche giocatori che vorrebbero semplicemente una nuova IP e pare che questo sia il caso.