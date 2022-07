Fall Guys: 50 milioni di giocatori in due settimane per la versione free-to-play

Fall Guys ha attirato più di 50 milioni di giocatori in due settimane, da quando cioè è stato lanciato come free-to-play su tutte le piattaforme. Si tratta evidentemente di un successo che ha rivivificato il gioco, dopo un periodo di forte calo.

Di fatto Fall Guys è l'ennesimo titolo ad aver dimostrato che il passaggio al modello free-to-play per certi giochi è indispensabile se li si vuole far sopravvivere nell'accesissima competizione tra i giochi live service. Staremo a vedere se nelle prossime settimane questo andamento positivo sarà confermato o se si registrerà un qualche calo.

Comunque sia è indubbio che finora Epic Games abbia dimostrato di aver fatto un buon affare acquisendo il gioco e il suo team di sviluppo (Mediatonic). Chissà che anche in futuro non ci aspettino operazioni del genere con altri giochi.

Per il resto prima di lasciarvi vi ricordiamo che Fall Guys è disponibile per PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.