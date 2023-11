Sonic deve superare Mario e creare giochi di generi diversi: SEGA si pone questo obiettivo

In un'intervista pubblicata sul sito web di SEGA, il responsabile della seconda divisione Osamu Ohashi ha svelato quali sono i più ambiziosi obiettivi per il franchise di Sonic: superare Mario, ovvero uno dei personaggi più famosi di Nintendo, con il quale Sonic si è scontrato sin dalla sua nascita.

"La caratteristica principale della seconda divisione è che produce Sonic, la più grande IP di SEGA. Anche se non è così importante in Giappone, ha ottenuto risultati di altissimo livello al botteghino americano in qualità di film di una IP videoludica. In poche parole, voglio superare Mario. Sonic è un gioco che è stato originariamente sviluppato per competere con Mario, e non ha ancora raggiunto questo obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere e superare Mario perché rispettiamo Mario".

"Voglio che la gente giochi in tutto il mondo, compreso il Giappone, come succede con Mario, e voglio che il film sia un successo più grande di Mario. Vorrei che gli Universal Studios Japan creassero anche una "Sonic Area". Questo è il nostro obiettivo per quelli di noi che amano Sonic".