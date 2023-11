Super Mario Bros. Wonder sempre primo in classifica UK, ottimo anche RoboCop: Rogue City

Arriva la consueta top ten dei giochi più venduti nel Regno Unito in base ai dati GfK, che tracciano in questo caso il mercato solo dei giochi fisici, per la settimana dal 30 ottobre al 5 novembre, che ha visto Super Mario Bros. Wonder mantenere la vetta e Marvel's Spider-Man 2 scendere in terza posizione sotto EA Sports FC 24.

Così come la settimana scorsa, Super Mario Bros. Wonder si conferma il gioco più venduto in UK in formato fisico, mentre la simulazione di calcio da parte di EA riprende la seconda posizione in un mercato che ormai domina da anni, facendo scendere Marvel's Spider-Man 2 in terza posizione, dopo l'ottimo debutto al lancio.

Tuttavia, l'elemento probabilmente più sorprendente è RoboCop: Rogue City, che debutta direttamente in quarta posizione e rappresenta un ottimo risultato per un titolo lontano dal formato blockbuster dei concorrenti.