Amazon Audible: tre mesi gratis ora disponibili, per festeggiare il compleanno di Alexa

Alexa compie gli anni e quindi ci fa un regalo! Amazon Italia ha reso disponibile una nuova promozione per Amazon Audible, il servizio in abbonamento per ascoltare gli audiolibri. Fino al 12 novembre 2023 è possibile reclamare tre mesi gratuiti di accesso ad Audible, se rispettate una serie di condizioni. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

La promozione è valida unicamente per quei clienti Amazon che non sono mai stati iscritti ad Audible.it o che non hanno beneficiato del periodo d'uso gratuito di 30 giorni negli ultimi 12 mesi. Il prezzo regolare del servizio è 9.99€ e se non si disdice l'abbonamento prima della scadenza dei tre mesi gratuiti il rinnovo sarà automatico.

Amazon Audible è un servizio in abbonamento che dà accesso a un ampio catalogo di audiolibri, podcast e non solo da ascoltare liberamente tramite l'app dedicata compatibile con smartphone, tablet, computer e altoparlanti di Amazon. Il servizio è completamente privo di pubblicità.