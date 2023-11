Sega ha annunciato Apex Rebels, un nuovo gioco di guida per macchine arcade

Sega ha fatto la storia dei Coin-op da sala giochi e un genere in cui è stata sempre particolarmente attiva è quello dei giochi di guida, ambito in cui sta per tornare con il lancio di Apex Rebels, un nuovo titolo arcade con cabinati dedicati.

Il titolo in questione è sviluppato da 3MindWave, team specializzato in videogiochi da sala, per Sega Amusements, ma la particolarità è che pare sia costruito su Unreal Engine 5, puntando ai 4K e 60 frame al secondo. Il gioco sembra riprendere le tradizioni classiche degli arcade Sega, con una rappresentazione grafica che ha elementi realistici ma che punta soprattutto alla spettacolarizzazione totale e l'utilizzo di postazioni da gioco veramente imponenti.